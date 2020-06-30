إغلاق مديرية الصحة بطولكرم بعد أن زارها طبيب مصاب بكورونا

وطن: أعلن محافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إصابة طبيب بفيروس كورونا، موضحاً أن أصله من الخليل لكنه متزوج بطولكرم.

وأوضح أن عمل الطبيب الأساسي في رام الله، لكنه يعمل أيضاً في عيادة بطولكرم، وقد زار بالأمس مديرية الصحة بالمدينة لذلك تم إغلاقها لمدة محدودة.

وقد أشار المحافظ إلى أن الطبيب لم يذهب منذ نحو شهر للخليل، وأن حركته ما بين رام الله وطولكرم.

وأعلنت وزيرة الصحة اليوم، تسجيل 255 إصابة بالفيروس، واحدة منها في محافظة طولكوم.