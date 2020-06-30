العثور على مقبرة جماعية تضم 600 رفات شمال العراق

وطن: أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم 600 رفات، شمال البلاد.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لمديرية شهداء محافظة نينوى (رسمية)، عقب يومين من إعلان عملية عسكرية موسعة للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، شمالي وشرقي البلاد.

وقال البيان، إن “المقبرة الجماعية تم العثور عليها في منطقة الكسك، الواقعة بين مدينتي الموصل وقضاء تعلفر، بمحافظة نينوى، تضم 600 رفات”، دون مزيد من التفاصيل.

وأواخر عام 2017، استعادت السلطات العراقية مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي، وعثرت السلطات آنذاك، على عشرات المقابر الجماعية لضحايا أعدموا على يد مسلحي التنظيم.

كما استعادت القوات العراقية أيضا قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”، غير أن التنظيم لا يزال يشن هجمات بين حين وآخر في المناطق المحاذية للمدينة.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم “داعش”، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.