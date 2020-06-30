المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب الموظفين

وطن: أكدت وزارة المالية والتخطيط أنه لا يوجد أية مستجدات حتى اللحظة يمكن الحديث فيها بخصوص صرف رواتب موظفي القطاع العام.

ونفى المتحدث باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة، أنباء زعمت أن صرف الرواتب سيكون يوم الأحد المقبل 5 تموز عبر الصراف الآلي، والاثنين 6 تموز عبر البنوك.

وقال بياتنة وفقاً لصحيفة "الحياة الجديدة" إنه "لا يوجد اية مستجدات رسمية يمكن الحديث فيها بخصوص الرواتب"، مشيرا إلى أنه في حال وجود أية معطيات حول هذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في الإعلان عنه على موقعها الرسمي.