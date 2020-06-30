طواقم الطب الوقائي تجري فحوصات في مجمع فلسطين الطبي في رام الله

رام الله - وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة ان طواقم الطب الوقائي تجري فحوصات بمجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد اكتشاف إصابة طبيب بقسم الولادة ومريض في قسم الكلى بفايروس كورونا.

واضاف الشخرة: 13 حالة من المصابين بفايروس كورونا في إقسام العناية المكثفة بنابلس وبيت لحم والخليل، بينها 3 حالات وضعها صعب أي خطيرة وموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وهي من أعمار مختلفة.

واضاف الشخرة "حتى اللحظة هناك مخالطة كبيرة ولا يوجد التزام بالاجراءات الصحية، والوضع في فلسطين كارثي وندعو المواطنين إلى مساعدتنا، وندعو العائدين من السفر إلى التزام الحجر البيتي وعدم استقبال المهنئين."