الخارجية: 764 مواطنا من العالقين في الامارات وتركيا وامريكا سيصلون اليوم الى فلسطين

وطن: قال السفير احمد الديك انه سيصل إلى أرض الوطن اليوم (764) مواطناً من العالقين القادمين من : تركيا (540) ، الإمارات (201)، نيويورك (23).

واكد الديك ان سفارة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قامت بتأمين الحافلات لنقلهم من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة، لتكون في استقبالهم الإدارة العامة للمعابر والحدود، التي تقوم كعادتها بتأمين الماء والوجبات الغذائية لهم اثناء مكوثهم في معسكر الامن الوطني في النويعمة، ومن ثم تستقبلهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بدعم واسناد قوات الأمن الوطني والشرطة واجهزة الامن المختلفة.