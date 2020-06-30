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الصحة: تسجيل 255 اصابة جديدة بفايروس كورونا

30.06.2020 10:13 AM
الصحة: تسجيل 255 اصابة جديدة بفايروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس وحتى صباح اليوم، بينهم 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.

واوردت الصحة ان الحالة الصحية للمصابين: 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

العدد الإجمالي للإصابات: 2698

عدد الحالات النشطة: 2065

عدد حالات التعافي: 625

عدد حالات الوفاة: 8

عدد الفحوصات المخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية: 3311

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