الصحة: تسجيل 255 اصابة جديدة بفايروس كورونا
30.06.2020 10:13 AM
رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس وحتى صباح اليوم، بينهم 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.
واوردت الصحة ان الحالة الصحية للمصابين: 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.
العدد الإجمالي للإصابات: 2698
عدد الحالات النشطة: 2065
عدد حالات التعافي: 625
عدد حالات الوفاة: 8
عدد الفحوصات المخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية: 3311