كورونا عالميا: نحو 507 آلاف وفاة وأكثر من 10 ملايين و373 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أن الفيروس أودى بحياة 506,928 شخصا في العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم أكثر من 10 ملايين، و373 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 5 ملايين و616 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 18 دولة بينها فلسطين، الاثنين، عن وفاة 245 شخصا متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,762 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الاثنين، نحو 134 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2,833 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وما تزال أميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تأثرا جراء الجائحة، كونها تسجل القسم الأكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والإصابات المعلنة، حيث سجلت حتى مساء الاثنين، 245 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها إلى 128,665 شخصا، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين نحو مليونين و669 ألف شخص، منهم نحو 32 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أما البرازيل، فقد سجلت حصيلة وفيات تبلغ 58,314 شخصا، منهم 656 الاثنين، ويبلغ إجمالي الإصابات لديها أكثر من مليون و368 ألف حالة مؤكدة، منهم نحو 23 ألف إصابة، في آخر 24 ساعة.

وتأتي بريطانيا بحصيلة وفيات تبلغ 43,575 حالة، وبحصيلة إصابات تبلغ 311,965 إصابة، منهم 25 حالة وفاة و814 إصابة جديدة آخر 24 ساعة، تليها ايطاليا، التي تبلغ حصيلة الوفيات لديها 34,744 حالة، وحصيلة المصابين 240,436 شخصا، منهم 6 وفيات، و126 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، ثم فرنسا، بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,813 وفاة، وحصيلة 164,260 إصابة، منهم 18 حالة وفاة، و 280 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

وجاءت اسبانيا بحصيلة وفيات تبلغ 28,346 شخصا، وحصيلة إصابات تبلغ 296,050 شخصا، منهم 3 حالات وفاة و200 إصابة جديدة في آخر الـ 24 ساعة، أما المكسيك فبلغت حصيلة الوفيات لديها 26,648 شخصا، وبحصيلة إصابات معلنة تبلغ 216,852 شخصا، منهم 267 حالة وفاة و4,050 آخر 24 ساعة.

وسجلت الهند حصيلة وفيات تبلغ 16,604 أشخاص، وبحصيلة إصابات تبلغ 567,536 شخصاً، منهم 417 وفاة و18,339 آخر 24 ساعة، بعدها إيران بحصيلة وفيات تبلغ 10,670 شخصا، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 225,205 إصابات، منهم 162 حالة وفاة، و2,536 آخر 24 ساعة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية لدى روسيا 9,166 شخصا، وبحصيلة إصابات بلغت 641,156 شخصا، منهم 93 حالة وفاة، و6,719 إصابة جديدة مؤكدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

245 وفاة و10,762 إصابة جديدة في 18 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت الإثنين، عن 245 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، والعراق، والسعودية، والجزائر، وسلطنة عمان، والمغرب، وقطر، والكويت، وموريتانيا، واليمن، والإمارات، والبحرين، وجيبوتي، وفلسطين، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 83 شخصا، من مجموع 2,872 حالة وفاة، وتسجيل 1,566 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 66,754 حالة.

كما سجلت العراق وفاة 83 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 1,839 شخصا، كما سجلت 1,749 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 47,151 حالة حتى الآن.

وسجلت السعودية 48 حالة وفاة، من مجموع 1,599 وفاة، كما سجلت 3,943 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 186,436 شخصا، فيما سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 905 أشخاص، كما سجلت 298 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 13,571 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 169 شخصا، كما سجلت 910 إصابات جديدة، من مجموع 39,060 إصابة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 225 شخصاً، كما سجلت 238 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 12,290 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 113 شخصا، كما سجلت 693 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 95,106 حالات حتى الآن، فيما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 350 شخصا، كما سجلت 582 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 45,524 حالة حتى الآن.

وسجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 128 شخصا، كما سجلت 188 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,237 حالة حتى الآن.

كذلك، سجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 304 أشخاص، كما سجلت 10 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,128 حالة حتى الآن، فيما سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 314 شخصا، كما سجلت 449 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 48,246 حالة حتى الآن.

وسجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 84 شخصا، فيما تبلغ حصيلة المصابين الإجمالية لديها 25,705 حالات دون أن تعلن عن تسجيل إصابات جديدة آخر 24 ساعة، في حين سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 53 شخصا، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,656 حالة حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 8 مواطنين، كما أعلن عن تسجيل 195 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، غالبيتهم من محافظة الخليل، ما يرفع إجمالي أعداد المصابين المسجلين في فلسطين إلى 2,443 شخصا حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الاثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت سوريا 13 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 269 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وسجلت الأردن 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,128 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، فيما سجلت لبنان 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,745 حالة، توفي منهم 34 شخصا حتى الآن.

وسجلت تونس 3 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,172 حالة، توفي منهم 50 شخصا حتى الآن.