دولة الاحتلال | 432 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 731، والعدد الإجمالي للإصابات إلى 24276 من بينهم 319 حالة وفاة.

وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بداية أيار/ مايو الماضي، في ظل الموجة الثانية للفيروس التي أعقبت التخفيفات على القيود التي كانت حكومة الاحتلال قد فرضتها في آذار/ مارس الماضي للحد من انتشار الجائحة، ما دفع حكومة الاحتلال تشديد القيود مجددا.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة بلغت 6768 مريضًا، في زيادة قدرت بـ329 حالة منذ منتصف الليلة الماضية. وحول حالة المصابين، أشارت البيانات إلى 59 حالة متوسطة و43 حالة خطيرة، من بينهم 24 يحتاجون إلى تنفس اصطناعي.

فقد سجل ارتفاع بنسبة 18% بالإصابات الخطيرة البالغ عددها 46 إصابة، بينهم 24 شخصا بحالة خطيرة جدا تم ربطهم لأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 319 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة بالساعات الأخيرة.

وفيما ترتفع معدلات الإصابة، تنخفض بالمقابل معدلات التعافي، حيت تم تسجيل 103 حالات شفاء من الفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، في معدل بلغ 0.6%، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 17189.

وبحسب المعطيات فإنه عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، أمس، بلغ 10364، في حين أجري 12313 فحصا منذ منتصف الليلة الماضية، حتى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، فرض المجلس الوزاري الإسرائيلي الذي تم تشكيله لمواجهة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، مجموعة من القيود الجديدة على حالات التجمهر والتجمع الاجتماعية، في محاولة للحد من انتشار الفيروس، وتشمل:

القاعات والعروض الثقافية: بمشاركة عدد لا يتجاوز 250 شخصًا.

الجنازات: بمشاركة عدد لا يتجاوز 50 شخصًا.

حفلات الأعراس:

يسمح إقامة الأعراس بمشاركة 250 شخصًا كحد أقصى؛ وإلزام إقامتها في منطقة مفتوحة بدءًا من التاسع من تموز/ يوليو المقبل حتى الـ31 من الشهر ذاته.

ويشترط على الأشخاص الذين يتعذر عليهم ذلك، تقليص عدد المشاركين على ألا يتجاوز الـ100.

دور العبادة وغيرها من حالات التجمهر: حتى 50 شخصًا.

مؤسسات التعليم العالي: إجراء الامتحانات عن بُعد.

تقليص عمل القطاع العام - عمل 30% من الموظفين عن بُعد.

(عرب 48)