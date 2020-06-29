عزيز الدويك: بيان الشرطة حول حادثي الاعتداء على منزلي يحتوي العديد من المغالطات

وطن: قال رئيس المجلس التشريعي المنحل عزيز دويك، مساء الإثنين، إن بيان الشرطة حول حادثي الاعتداء على منزله فيه كثير من المغالطات.

وأوضح دويك في بيان له، أنه قدّم شخصياً الأشرطة، وجلس مع ضابطي أمن وقائي حضرا الى منزله بعد الاعتداء الأول لمدة تزيد عن الساعة من الزمن.

ونفى تقديم الجهات الأمنية أية نوع من الحماية للعائلة بعد تقديم الشكوى، على غير ما يحصل مع المواطنين في مثل هذه الحالات.

وطالب الدويك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "بالإيضاح للرأي العام حول ما قامت به وأين وصلت الأمور؛وإذا ما تم العمل بتوصيتها بتوفير الحماية اللازمة للمنزل وأهله؟!"

واستنكر ما أصدره جهاز الشرطة من كم الإتهامات والأحكام دون الرجوع إلى القضاء، لافتاً إلى قبول العائلة بالقضاء العشائري لو تم الرجوع إليه.

وكانت الشرطة أفادت ظهر اليوم، في بيان لها، بأن مجموعة خارجة عن القانون تدخلت لحل خلاف مالي مع إحدى العائلات بطلب من نجل الدويك، وبعد تدخل الوجهاء وحل الخلاف المالي، اتهمت الشرطة نجل الدويك برفض إعطاء الخارجين عن القانون حقوقهم، وعليه اعتدوا على منزله.

وذكرت الشرطة في بيانها، أن الدويك رفض التعاون معهم ورفض السماح لهم بالدخول لمنزله، أو منزل نجله أنس للاطلاع على تسجيلات الكاميرات، ورفض السماح بتقديم شكوى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا