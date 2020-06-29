انتخاب لبنان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75

وطن: أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أن لبنان انتخب نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين.

وأكد المكتب الاعلامي في بيان، اليوم الاثنين، أن انتخاب لبنان في هذه الدورة التاريخية التي تحتفل فيها الامم المتحدة بذكرى تأسيسها الـ75، هو لفتة مهمة للبنان الذي لعب دورا تاريخيا في حضوره لمؤتمر سان فرانسيسكو ولكونه أحد خمس دول ساهمت في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ولبنان هو أحد نواب رئيس الجمعية، ويتم انتخاب رؤساء من كل المناطق الجغرافية في العالم، ولبنان انتخب مع خمسة نواب رؤساء يمثلون منطقة آسيا والباسيفيك. ونائب الرئيس يحل مكان الرئيس في حال غيابه، وعندما يترأس يتمتع بصلاحيات الرئيس نفسها.