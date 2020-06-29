الهلال الأحمر لـوطن: لم نغلق بعض مراكزنا بالضفة وإنما قلصنا عملها بسبب الأزمة المالية

وطن: قال مدير عام الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر ابراهيم الغولة لـوطن، إن الهلال الأحمر لجأ مؤخرا إلى تقليص خدماته في عدد من المراكز وصلت إلى حد 30%، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الجمعية.

ونفى الغولة إغلاق عدد من المراكز التابعة للجمعية في الضفة الغربية، مؤكداً أنه تم التوجه في عمل المراكز الفرعية بالتناوب، بحيث عندما تكون بعض المراكز في المحافظة الواحدة مغلقة، يكون البعض الأخر يعمل، حتى لا تتوقف الخدمة عن الجمهور.

وتم نشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن الهلال الاحمر أغلق عددا كبيرا من مراكزه بالضفة الغربية بسبب عدم السماح للموظفين بعمل اضافي في خدمات الاسعاف.



ومن المراكز التي ذكر الخبر إغلاقها:

-مركز بيرزيت ونعلين وسنجل ورام الله التحتا اي سيارة واحدة فقط في محافظة رام الله.

-وفي محافظة الخليل مركز الظاهرية ويطا وسعير وتقليص عدد موظفين في مركز المدينة.

-وضواحي القدس مركز العيزرية وابوديس.

-مركز عنبتا في طولكرم وجنين المدينة ومركز الامريكية ومركز طوباس وعدد اخر من مراكز.