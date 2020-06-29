د.معاذ علاونة مديرا للمركز الوطني للامراض الجلدية

وطن: أصدرت وزارة الصحة قرارا بتعيين الدكتور معاذ علاونة اخصائي الامراض الجلدية والتناسلية، مديرا للمركز الوطني للامراض الجلدية والمزمنة في مجمع فلسطين الطبي برام الله، خلفا للدكتورة لليان عيسى بعد تقاعدها.

وقد استلم الدكتور علاونة ادارة المركز، بعد عمله لسنوات طويلة كمنسق لبرنامج الامراض الجلدية في عيادات وزارة الصحة في محافظات الضفة، كما عمل سابقا طبيبا في مديرية صحة محافظة نابلس، والعديد من المناصب والمهام الحكومية حيث كانت له البصمة الواضحة في كل موقع شغله، حتى استلامه منصبه الجديد.

ويشار ان الدكتور الاخصائي معاذ علاونة حاصل على درجة الدكتوراة في الامراض الجلدية والتناسلية.