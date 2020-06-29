50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين بيوم واحد

وطن: صرح الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا كلاليت الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ان مدينة القدس تشهد ارتفاعا في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بين صفوف المواطنين المقدسيين وسط جهود كبيرة لرصد الخارطة الوبائية الآخذة بالانتشار لتشمل جميع احياء القدس الشرقية تقريبا .

وحذر الطبيب الجبريني من تدهور كبير في الوضع الصحي بالمدينة مع هذا الارتفاع الصاخب بالإصابات التي وصلت اليوم الاثنين الى 50 اصابة.

وطالب الطبيب الجبريني مسؤولي القاعات والصالات والأماكن العامة بتقليص عدد المشاركين في المناسبات الى الحد الذي سمح به المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا كما جدد مناشدته للقائمين على دور العبادة بالالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

يذكر ان عدد الاصابات التي سجلت في صفوف المقدسيين ، منذ الثامن من حزيران الحالي يبلغ 150 حالة ومن بين الاصابات هناك 9 حالات تعالج في المستشفيات، بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة.