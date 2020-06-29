وفيات كورونا ترتفع إلى 128 ألفا و452 بأمريكا

وطن: ارتفعت وفيات كورونا في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 128 ألفا و452، إثر تسجيل 290 حالة جديدة.

وحسب أحدث المعطيات بموقع "وورلدوميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 40 ألفا و509 إصابات جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و637 ألفا و909.

وتتصدر الولايات المتحدة إصابات ووفيات كورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل وروسيا ثم الهند.

ورغم تراجع أعداد الوفيات والإصابات في ولاية نيويورك، إلا أنها الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 416 ألفا و787، بينها 31 ألفا و484 وفاة، تليها كاليفورنيا بـ216 ألفا، ثم نيوجرسي بـ 176 ألفا و374.

وبلغت فحوصات الكشف عن كورونا في عموم الولايات المتحدة، 32 مليونا و594 ألفا، في حين تجاوز عدد المتعافين، مليونا و93 ألفا.

المصدر: الأناضول