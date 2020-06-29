هاني عرفات يكتب لوطن: لماذا يستعجل نتنياهو الضم؟

ساعات معدودات باتت تفصلنا عن الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، للإعلان عن ضم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

ورشات العمل الأميركية- الاسرائيلية والزيارات المكوكية (لخبراء) الطرفين تجري على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية حول ما سيتم الاعلان عنه.

ألأخبار المتواترة سواء عن الادارة الاميركية أو الحكومة الاسرائيلية، تشير إلى وجود خلافات داخل الحكومة الاسرائيلية نفسها و إنقسام في الرأي داخل الادارة الأميركية حول الموضوع ، لكن يخطأ من يظن و لو للحظة بأنها إختلاف في الجوهر بقدر ما هو خلاف حول الطريقة التي سيتم بها تنفيذ المخطط بأقل الخسائر الممكنة.

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صرح قبل أيام لتلفزيون فلسطين، بأن هناك من يضغط على القيادة الفلسطينية لكي تفتح قناة للحوار مع الادارة الاميركية و الحكومة الاسرائيلية لمحاولة تحسين الوضع قبل أن تقع (الفأس على الرأس)، معللين ذلك بإستغلال (حالة الخلاف) القائمة بين شركاء الضم . عريقات قال أن الموقف الفلسطيني رفض أي نوع من الحوار يقوم على أساس خطة الضم وصفقة العصر المشؤومة، وأن الادارة الاميركية و حليفتها فشلتا في إيجاد فلسطيني واحد يقبل بشروطهم.

وإذا صح ما قاله أمين سر اللجنة التنفيذية، فإن ذلك يجب أن يبقى نقطة الارتكاز المحورية التي غابت عن القيادة الفلسطينية لأكثر من عقدين من الزمان مما جعلها تحاصر

نفسها في دوامة من المفاوضات السرية و العلنية، و أوصلت القضية الفلسطينية إلى ما هو عليه الحال الآن ... و لكن ذلك لم يعد كافياً ، و لا يوقف عملية الضم و إن كان يكبح جماح الدول الراكضة نحو التطبيع و الشروع في علاقات متنوعة علنية مع دولة الاحتلال .

لماذا يستعجل نتنياهو الضم؟

يدرك نتنياهو أكثر من غيره أن هذا التوقيت بالذات هو أفضل وقت لتنفيذ الحلم الصهيوني بالاستيلاء على كامل فلسطين ، فإدارة طرامب لن تتكرر مرة أخرى و العالم العربي في أسوأ حالاته من حروب أهلية دامية ، كما أنه نسج علاقات قوية مع بعض حكام الخليج الذين وضعوا أنفسهم رهن الإشارة في حال قرر المضي قدماً في سياساته ، بالإضافة إلى إنشغال دول العالم الأخرى في مكافحة مرض كوڤيد-١٩ ومعاناة هذه الدول من مشاكل إقتصادية كبرى مما يجعلها تنشغل بهمومها الداخلية على حساب السياسات الخارجية. ناهيك عن الانقسام الفلسطيني الداخلي ، و التراجع الملحوظ لدور منظمة التحرير الفلسطينية و مؤسساتها ، و تردي الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، بعد أن حكمت على نفسها بألإعتماد على المساعدات الخارجية ، لا سيما من دول الخليج نفسها الضاغطة بإتجاه التساوق مع صفقة القرن .ليس ذلك فحسب بل أن حركة حماس أوقعت نفسها في نفس المأزق حينما قررت أن تكون سلطة قائمة بما يترتب على ذلك من مسؤوليات مالية تجعلها بحاجة إلى ممولين من الخارج و الذين بدورهم لهم أجنداتهم الخاصة.

أما في واشنطن فإن صديق نتنياهو طرامب يعاني من متاعب جمة و هي في تصاعد مستمر مما ينذر بتضاؤل فرصه للفوز في دورة رئاسية ثانية في تشرين ثاني القادم، فبعد الفشل الذريع في مواجهة جائحة كورونا و تراجع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الاميركية و إجماع خبراء الاقتصاد على أن البلاد مقبلة على مرحلة ركود إقتصادي غير مسبوقة ، جاء مقتل المواطن الاميركي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي عناصر من الشرطة أمام عدسات الكاميرات إلى موجة إحتجاج كبيرة ، لم تقتصر على السود فقط بل طالت شرائح متنوعة من المجتمع الاميركي، و زاد في أوارها التعامل المتعالي من الرئيس طرامب مع مطالب المتظاهرين .

و حمل الكثير من السياسين طرامب شخصياً مسؤولية تدهور الأوضاع بسبب رفضه الاعتراف بوجود التمييز العنصري في البلاد إضافة إلى تأييده لمجموعات عرقية تحمل طابعاً عنصرياً.

وجاء كتاب بولتون مستشاره السابق للأمن القومي ليصب الزيت على النار ، حيث إتهم طرامب صراحة بأنه لا يملك الكفاءة ليكون رئيساً ، و يكتسي هذا الحدث أهميته حينما يأتي من أحد صقور المحافظين الجدد الذين شكلوا القاعدة الشعبية لمؤيدي طرامب ، و مع أن طرامب نفسه ليس أيديلوجياً ، و لم يكن مرشحاً من قبل هؤلاء أصلاً في الانتخابات السابقة إلا أنه إستطاع الاستحواذ على قاعدة المحافظين الجدد بحنكة و ذكاء ، مما دفع المحافظين الجدد إلى العودة و الالتفاف حوله بعد فشل مرشحيهم في الانتخابات التمهيدية .

ورغم نجاح هؤلاء في تمرير الكثير من سياساتهم عبر إدارة طرامب و أولها الدعم المطلق و غير المسبوق لنتنياهو و تعيين قضاة المحكمة العليا ألأميركية ، إلا أنهم فشلوا في دفعه إلى خوض حروب خارجية ، حيث إعتمد طرامب على سياسة العقوبات بشكل رئيسي متجنباً الدخول في حروب شاملة ، و يعتقد أن هذا كان السبب الرئيسي خلف إقالة بولتون نفسه و غضب المحافظين الجدد أو على الاقل جزء كبير منهم منه.

بناء على ما سبق يدرك نتنياهو أنه في سباق مع الزمن لتنفيذ خطة الضم و أن الوقت لم يعد في صالحه بعد أن أصبحت إدارة طرامب التي منحته كل ما أراده قبل أشهر قليلة ، أصبحت الان أكثر تردداً و حذراً، فبينما يصر معسكر وزير الخارجية بومبيو و سفيره في تل أبيب فريدمان على الذهاب حتى النهاية في مشروع الضم ، يبدو أن كوشنير صهر الرئيس وكبير مستشاريه يميل هو و طرامب إلى التريث و تجزئة عملية الضم في الوقت الحالي يشاركهم هذا الرأي شريك نتنياهو في الحكومة غانتس، و موقفهم هذا نابع من القلق لما سيحصل في اليوم التالي لعملية الضم.

فالأردن الحليف الوثيق للولايات المتحدة و ركيزة أساسية في المنطقة أعلن وبشكل غير قابل للتأويل رفضه لعملية الضم ، حتى الجزئية منها ، كون ذلك يعني في المحصلة و كما صرح مؤخراً مروان المعشر وزير الخارجية الاردني الأسبق و بما لا يدع مجالاً للشك لدى القيادة الاردنية ، إنشاء وطن بديل للفلسطينيين في الاردن إذا ما تم شطب خيار حل الدولتين.

إضافة إلى ذلك وعلى ما يبدو بدأت بعض دول الخليج ترسل رسائل إلى واشنطن ( أحدها مقال السفير الاماراتي) بأنها لن تستطيع الانخراط بشكل علني في العملية إذا لم يوافق الفلسطينيون عليها، بعد أن مارسوا كافة أنواع الضغوط على القيادة الفلسطينية للموافقة على (صفقة العصر).

أما على المستوى الفلسطيني، فإنه لمن الضروري لمواجهة هذه الهجمة و قبل كل شيء تحصين الوضع الداخلي و الصمود أما هذه الضغوطات و لكي يتم تحقيق ذلك لا بد من إستعادة ثقة الجماهير بقيادتها كشرط أساس و ذلك يتأتى فقط بمحاربة الفساد و الشفافية و إستعادة الوحدة و من ثم الانطلاق للعالم الخارجي على هذا الاساس.