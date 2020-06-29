تجديد "الإداري" للأسير رأفت شلالدة قبل يوم من إطلاق سراحه

وطن: جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، الاعتقال الإداري للأسير رأفت يوسف شلالدة من بلدة سعير، شرق الخليل، لمدة 4 أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال شلالده بتاريخ 18/ 8/ 2019، بعد أن اقتحمت منزله وحطمت محتوياته، ونقلته إلى سجن "عوفر".

الجدير ذكره أن الاحتلال أفرج عنه وكان أمضى 3 أشهر قبل أن يتم تحويله إلى الإداري قبل 8 أشهر فقط من آخر اعتقال لمدة 3 أشهر إدارية، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد على 7 سنوات بين أحكام فعلية واعتقالات إدارية من دون تهمة.