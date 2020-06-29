مصاب بكورونا يحتج أمام محافظة نابلس.. والمحافظ يوضح

وطن: احتجَّ شابٌ مصابٌ بفايروس كورونا في ساحة محافظة نابلس، اليوم، رفضًا للحجر المنزلي.

وأظهرت صورةٌ الشاب وقد استلقى على الأرض في ساحة المحافظة لساعات، لتنتشر شائعات بأنه كان يحتاج لسيارة إسعاف لكن لم تأت أي سيارة لإنقاذه، وهو ما نفته محافظة نابلس.

وقال محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان إن الشاب الذي انتشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي هو أحد المصابين بفيروس كورونا، وقد طُلب منه أن يحجر نفسه في المنزل، ثم أحضره والده واستلقى بنفسه على الأرض -محتجّاً- في ساحة المحافظة، بعد ذلك نُقل إلى مستشفى الخدمات الطبية العسكرية وهو لا يعاني من أية أعراض.

وأضاف رمضان في تصريح صحفي، أنّ المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض ولا يلزمهم أي تدخل طبي يتم عزلهم في منازلهم حسب البروتوكول المقرر لدى وزارة الصحة بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وقال: وإنا وإذ نتفهّم حالة الخوف والإرباك لدى بعض المصابين، إلّا أننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن جهات الاختصاص "الطب الوقائي" وعلى رأسها تعليمات الحجر المنزلي التي تكفل محاصرة انتشار الوباء وعدم انتقاله للآخرين.