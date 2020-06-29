إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 162 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران أعلى حصيلة وفيات يومية جراء تفشي فيروس كورونا، في الرابع من أبريل الماضي وبلغت 158 حالة وفاة.

وبحسب آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10670 وفاة.

كذلك سجلت إيران 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ بدء تفشي الفيروس إلى 225205 إصابة.

إلى ذلك أعلنت الوزارة أن 3037 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 186180 شخصا.

وقالت الوزارة إن أقاليم خوزستان، وكردستان، وأذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وكرمنشاه في وضح صحي أحمر بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT