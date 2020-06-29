محافظ طوباس يعلن عن إصابة طالب من العائدين بـ"كورونا "

وطن: أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، أن أحد الطلاب العائدين من احدى الدول الشقيقة مصاب بفيروس كورونا.

موضحاً أن الطالب من قرية "عقابا" في المحافظة.

وقال العاصي في بيان له إن "الطالب عاد بالأمس وأجريت له الفحوصات اللازمه، شأنه بذلك شان جميع العائدين ليتبين صباح اليوم إصابته بالفيروس".

وأكد العاصي أنّ الطالب المصاب والمحجور حاليا في مركز حجر أريحا لم يخالط أيً من أفراد عائلته ولم يصل المحافظة.

ودعا المحافظ جميع الطلبة العائدين ومن خالطهم إلى الالتزام بالحجر والفحص واتباع الإجراءات الصحية.

كما دعا أهل المصاب إلى عدم زيارته. مشيرا الى أن طوباس ما زالت خالية داخليا من الاصابات.

كما ناشد المحافظ بضرورة توخي الحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي.