شبكة صامدون بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية تطلق برنامج المسيرات الشعبية الرافضة لخطة الضم

رام الله – وطن للانباء: اطلقت شبكة صامدون بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية اليوم الاثنين برنامج المسيرات الشعبية في فلسطين المحتلة والشتات تزامنا مع موعد الاحتلال لاعلان ضم مناطق في الضفة الغربية، والتي ستنطلق يوم الاربعاء المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر شبكة وطن الاعلامية في مدينة رام الله.

واكدت الشبكة أن " المشاريع الاستعمارية بما فيها مشروع الضم الصهيوني - الامريكي الأخير" سياسة ليست جديدة على شعبنا ولا على ممارسات الاحتلال والحركة الصهيونية منذ ما قبل العام 1948 ، ولن يكون آخرها ما يسمى " مشروع الضم " في شمال البحر الميت ومنطقة الاغوار وتجمعات الكتل الاستعمارية على امتداد الضفة المحتلة، الذي ترعاه الولايات المتحدة ويشرف عليه سفيرها الصهيوني ديفيد فريدمان.

واعتبرت الشبكة ان مخخطط الضم ما هو الا " خطوة أخرى تهدف الى تكريس قانون ونظام الاستعمار الاستيطاني العنصري في فلسطين المحتلة، ومقدمة خطيرة لما سيأتي بعده من عمليات تضييق وحصار على شعبنا خاصة مزارعيه وعماله في الضفة المحتلة بشكل خاص."

ورات الشبكة بهذا المخطط " فرصة حقيقية أمام الشعب وحركته الوطنية ومقاومته، يجب الهام التقاطها والعمل من اجل تغيير مسار العلاقة التي ينتهجها البعض مع كيان الاحتلال، ما يعني: وقف كل الرهانات على ما يسمى المفاوضات و عملية السلام او التعويل فقط على مواقف لفظية وشكلية لا قيمة لها تصدر يوميا على لسان الامم المتحدة ومؤسساتها دون أن يرى شعبنا ترجمة لذلك في الواقع اليومي".

ووجهت الشبكة رسالة اكدت فيها، " ان مشروع ما يسمى " حل الدولتين " قد سقط إلى الأبد دون رجعه وسقطت معه كافة الاتفاقيات من مدريد ووادي عربة حتى أوسلو وباريس" داعية الى العمل " على أن تكون هذه الفترة محطة نضالية يستعيد فيها شعبنا وحدته الميدانية الشعبية على الأرض وفي ميادين النضال والعمل المشترك والانتقال الى مرحلة جديدة".

واكدت الشبكة ان " هذا المشروع التوسعي، لا يختلف في جوهره وشكله عن " مشروع برافر " في النقب المحتل..ولا عن عمليات مصادرة الارض التي تحدث يوميا على دفعات لصالح المستعمرات الصهيونية للسيطرة على الارض وعلى مقدرات وثروات شعبنا، وخاصة المياه ومصادر الحياة والرزق. وهو يشبه ما يجري كل يوم في الداخل المحتل عام 48. "

ومن المقرر ان تنطلق المسيرات الشعبية يوم الأربعاء في رام الله وبيت لحم المحتلتين وغزة الصامدة في تمام الساعة الخامسة مساءً وفي وادي عارة في الداخل المحتل في الساعة السابعة مساءً ، حيث دعت الشبكة إلى الانخراط والمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذه المسيرات الشعبية "حتى يدوّي صوتنا الرافض لكل المشاريع الاستعمارية، ولنؤكد أن الاحتلال زائل لا محال والحرية حتمية من بحر فلسطين لنهرها".

وستتزامن هذه المسيرات، مع فعاليات مشابهة في الخارج دعت اليها، شبكة صامدون وعشرات الهيئات الأهلية والشعبية الفلسطينية .

من جانبه شدد منسق شبكة صامدون في اوروبا محمد الخطيب في كلمة له عبر تقنية "السكايب" على انخراط كافة فئات الجماهير في الفعاليات الشعبية، مضيفا ان ما يسمى مشروع الضم وكل المشاريع الاستعمارية هي فرصة للجماهير وكل القوى الحية لاعلاء صوتها وقطع العلاقة مع مشروع التسوية وما يسمى حل الدولتين البائس والاعلان عن العودة للمربع الاول في مواحهة الاحتلال من اجل تحرير كل فلسطين ومن اجل مشروع واحد هو مشروع العودة والتحرير.

وحول ما يجري في الشتات، اكد الخطيب ان "هناك تجاوب مع نداء الشبكة لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في العالم والجاليات في اوروبا وامريكا ، واليوم هناك اكثر من 80 فعالية ما بين وقفة ومظاهرة واشكال مختلفة من النشاطات تطالب بانهاء الاستعمار الصهيوني على الاراضي الفلسطينية، وتقف مع الصمود والمقاومة ولا تؤيد اي حلول للتسوية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ".

واعرب الخطيب عن اسفه لعدم انخراط ومشاركة الجماهير العربية في الكثير من العواصم مع الحراك، خاصة في ظل ذهاب بعض الدول العربية للتطبيع العلني والكامل مع الاحتلال، مع اداركنا بحجم الضغط والظلم في تلك البلدان .

واكد الخطيب ان ما يجري في فلسطين المحتلة لن ينتهي بحلول التسوية بل بخروج الجماهير الى الميدان، لانهاء الاستعمار والعودة للبدايات والمقاومة بكل اشكالها بحيث تمارس الجماهير حقها في قيادة المشروع الوطني دون اي حلول او تسويات بعيدة عنها .

وشدد الخطيب على اهمية ان النضال كي يعيد الشتات دوره ومهمته في حماية شعبه في الارض المحتلة وتحرير فلسطين والمساهمة والمشاركة في المقاومة والتحرير لانه لا يمكن ان نكون فلسطينين دون ان نتساوي في النضال، معربا عن شكره لشبكة صامدون وشبكة وطن الاعلامية والدور المهم الذي تقومان به.

من جانبه قال الناشط في الاغوار حمزة زبيدات في كلمة له لشرح الواقع في الاغوار الفلسطينية التي يتهددها مشروع الضم، ان ماحصل في النقب منذ 72 عاما سيتم تطبيقه ويجري العمل عليه في الاغوار، فالاغوار لمن لايعرفها هي قرى متباعدة بين كل قرية واخرى مستوطنة وبؤر استيطانية ومعسكرات لجيش الاحتلال، وبالتالي فأن جيش الاحتلال يستطيع في خمس دقائق ان يغلق الاغوار كاملة، وهذا يدل على ان السيادة الاسرائيلية قائمة على الاغوار وان المنطقة تحت سيطرة الاحتلال الكاملة.

واضاف زبيدات " نحن نؤمن ان المشاركة الجماهيرية واعلاء صوتنا في الارض المحتلة ومع اصدقاءنا في كل العالم، يشكل جهدا هاما جدا وبذلك نُشعر شعبنا الفسلطيني اننا لم نزُل ولم ننتهِ، وان الخلاص الحقيقي هو التخلص من الاحتلال الاسرائيلي"، داعيا ابناء شعبنا للمشاركة في الوقفات والمسيرات التي دعت لها شبكة صامدون.