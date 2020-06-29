فيديو| اشتيه: هناك خطورة في ان ينتقل فايروس كورونا من حالات فردية مسيطر عليها إلى حالات مجتمعية

رام الله- وطن: حذر رئيس الوزراء محمد اشتيه من خطورة انتقال فايروس كورونا من حالات فردية مسيطر عليها إلى حالات مجتمعية، في ظل عدم التزام المواطنين باجراءات السلامة.

وقال في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، "للأسف اصبح لدينا 1716 حالة كورونا نشطة منها 7 في الإنعاش، وسياستنا واضحة، تتراجع الإجراءات بتراجع الحالات".

واضاف، اضطررنا لإجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم، وفي كل المحافظات منعنا التجمهر والأعراس وبيوت العزاء، واليوم نناقش عقوبات على المخالفين.

نجاحنا في الاجراءات الصحية هو ما سيساعد الاقتصاد على التعافي، وناقشنا أمس مع سلطة النقد وصندوق الاستثمار ووزير الاقتصاد والبنك الاسلامي للتنمية برامج التعافي الاقتصادي.

وقال: افتتحنا مستشفى في مدينة دورا بسعة 120 سرير، و40 وحدة عناية مكثفة، وعدة مراكز للفحوص ليتمكن كل من يشعر بالأعراض من اجراء الفحص.



