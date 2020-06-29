تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية

وطن: قرر مجلس النقابة، اليوم الاثنين، تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع المحافظات.

وقال مجلس النقابة في بيان صادر عنه، إن تعليق العمل يأتي "بسبب التجاوزات والتوقيف الصادر عن قاضي صلح نابلس غير المبرر بحق الزميل المحامي جواد صوان".

وأكد البيان، أن مجلس النقابة سيتخذ خطوات تصعيدية أخرى في ظل التردي الذي يعصف بمنظومة القضاء ككل منذ تولي المجلس الانتقالي لمهامه والذي لم يقدم أي منفعة لمنظومة العدالة وإنما أوصلها الى حافة الهاوية، بحسب وصف البيان.

مشيراً إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا يوم غد الثلاثاء لهذه الغاية.