وزيرة الصحة: تسجيل 97 اصابة جديدة بفايروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة صباح اليوم الاثنين عن تسجيل 97 اصابة جديدة بفايروس كورونا .

وقالت كيلة في تصريحات لتلفزيون فلسطين انه جرى تسجيل 97 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وكانت كيلة قد اعلنت صباح اليوم عن وفاة سيدة اربعينية في مدينة الخليل بفايروس كورونا.

وحول تفاصيل الاصابات، فقج توزعت كالآتي: 52 في محافظة الخليل، 27 في محافظة بيت لحم، 5 محافطة نابلس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 6 حالات في العيزرية وأبو ديس، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في سلفيت، حالة في أريحا، حالة في جنين.

عدد الحالات الاجمالي 2345

عدد الحالات النشطة 1716

عدد حالات الشفاء 621

عدد الوفيات 8

عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 4453