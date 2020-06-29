بدء سريان قرار إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة

رام الله- وطن: بدأ منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، سريان قرار محافظ بيت لحم كامل حميد، بإغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة.

وقال حميد، إن هذا الاغلاق يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس محمود عباس، وبناء على موافقة رئيس الوزراء محمد اشتية، حرصا على المصلحة والسلامة العامة ونظرا للزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات وتفشي وباء "كورونا"، وحتى يفسح المجال للطواقم الطبية للعمل والسيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها وكذلك منع الخروج من المحافظة او الدخول اليها ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية ويسمح بالعمل والحركة فقط للطواقم الطبية والمخابز والصيدليات.

من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، أنه تم نشر حواجز شرطية في مركز محافظة بيت لحم، وكذلك للأمن الوطني على مداخلها الرئيسية.

وأضاف الحاج، أن ثمانية حواجز شرطية تم نشرها في المدن الرئيسية الثلاثة بيت لحم، بيت جالا، وبيت ساحور، والمخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة "بيت جبرين"، إضافة إلى ستة أخرى لقوى الأمن الوطني على المداخل المؤدية للمحافظة من أجل منع الدخول والخروج من وإلى المحافظة إلا في الحالات الضرورية.