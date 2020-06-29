محدّث| الصحة توضح لوطن تفاصيل الحالة الصحية لأربعينية توفيت في الخليل بالكورونا صباحاً

رام الله - وطن: كشف مدير صحة جنوب الخليل عفيف العطاونة في حديث لشبكة وطن الاعلامية خلال برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، إن السيدة المتوفاة في الخليل صباح اليوم الاثنين بفايروس كورونا، كانت تعاني من امراض رئوية مزمنة.

وكانت وزيرة الصحة د.مي كيلة، قد أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات بالفايروس في فلسطين إلى 8 حالات.

واوضح العطاونة ان السيدة المتوفاة اصيبت بالفايروس قبل 5 ايام ومنذ اللحظة الاولى لاصابتها تم نقلها الى مستشفى حلحول (كوفيد 19) وهي تعاني من امراض رئوية مزمنة.

ولفت العطاونة الى ان الطواقم الطبية تعاملت معها بكل مهنية ونجحوا في نقل المريضة ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، لتنتكس الحالة الصحية بعد ذلك ما ادى الى وفاتها.

واكد العطاونة ان السيدة تعاني من عدة امراض رئوية مزمنة.

ودعا العطاونة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية اللازمة والاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لضمان سلامتهم وسلامة عوائلهم.

وأكد أن الفئة الاكثر عرضة لخطر الاصابة بالفايروس هم أصحاب الامراض الرئوية واصحاب الامراض المزمنة.