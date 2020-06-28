إصابة 186شخص في 183حادث سير وقع الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: اصيب186 شخص في 183 من حوادث السير التي وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 183حادث سير، نتج عنها اصابة 186اخرين منهم 10 اصابة متوسطة و3 إصابة خطيرة سجلت ، فيما وصفت إصابة 173شخص بالبسيطة .

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 4160 مركبة، وأنزلت عن الشارع 5 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1089مخالفة مرورية، وحجزت 86 مركبة للتأكد من قانونيتها .