الشرطة تسحب 47 رخصة قيادة لسائقي المركبات العمومي في رام الله

رام الله- وطن: سحبت الشرطة، اليوم الاحد، 47 رخصة قيادة لسائقي مركبات العمومي كونهم لم يلتزموا بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أنه ضمن المتابعة الحثيثة والمستمرة لمدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية و الاحترازية، قامت دوريات شرطة المرور بعمل جولات تفقدية لسائقي المركبات العمومي .

ولمتابعة مدى التزامهم بالاجراءات الوقائية ومخالفة الغير ملتزمين منهم بشروط السلامة العامة و بروتوكول وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس في موجته الثانية، تم خلال ضبط المخالفين سحب 47 رخصة قيادة لسائقي العمومي غير ملتزمين بالاجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين .

وفي سياق متصل، قدمت الشرطة النصائح والارشادات للمواطنين و أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي لضمان السلامة للجميع .