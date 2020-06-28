كأس إنكلترا: تشلسي وأرسنال إلى المربع الذهبي

وطن: قاد البديل روز باركلي فريقه تشلسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى المضيف ليستر سيتي ضمن ربع النهائي يوم الأحد 28 يونيو 2020.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى داخل منطقة الجزاء تابعها باركلي بتسديدة بيمناه عجز الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل عن صدها (63).

وانضم تشلسي إلى مانشستر يونايتد وارسنال الفائزين على نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد على التوالي بنتيجة واحدة 2-1، بانتظار الفائز من مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي (حامل اللقب) التي تقام لاحقا لمعرفة من سيكمل عقد المربع الذهبي.

وأُجهض حلم بطل الدوري موسم 2015-2016 بالحصول للمرة الأولى على الكأس التي حل وصيفا لبطلها أربع مرات اخرها عام 1969.

ويبلي البلوز حسنا منذ عودة منافسات كرة القدم في إنكلترا، إذ حقق فوزين على مضيفه استون فيلا وضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حاليا بنتيجة واحدة 2-1.

وكان ليستر أقرب للفوز في النصف الأول من المباراة، إذ اضاع لاعبوه فرصتين محققتين عبر ضربتين رأسيتين للنيجيري ويلفيرد نديدي (20)، والمدافع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز (29)، تكفل الحارس المخضرم الأرجنتيني ويلفريدو كابايرو بالتصدي لهما.

وجاءت الفرصة الأولى للضيوف بعد مرور نصف ساعة، عن طريق الأميركي كريستيان بوليسيتش الذي سدد في مكان وقوف الحارس.

وتحولّت الأفضلية لتشلسي في الشوط الثاني، لاسيما بعدما اجرى مدرب الفريق فرانك لامبارد ثلاثة تبديلات مع بدايته، ما أسفر عن تسجيل هدف الفوز بعد أقل من عشرين دقيقة.

وحرم شمايكل باركلي من الهدف الثاني مجددا بعدما تصدى لكرة صاروخية له من على مشارف منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية لم تثمر (89).

سيبايوس يضع أرسنال في نصف النهائي

وفي المباراة الثانية، منح البديل الإسباني داني سيبايوس فريقه أرسنال التأهل الى نصف النهائي بهدف الفوز المتأخر (2-1) على المضيف شيفيلد يونايتد ليواصل فريقه تحسين نتائجه بعد استئناف المنافسات المحلية

وسجل أرسنال عبر العاجي نيكولا بيبي من ركلة جزاء (25)، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل ان يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لشيفيلد بداعي التسلل.

ويحاول "المدفعجية" في المسابقة التي يحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (13 آخرها عام 2017)، تعويض تأخرهم في الدوري الممتاز، حيث تراجعوا الى المركز التاسع.

بادر شيفيلد الى هز الشباك برأسية جون لوندسترام، لكن الهدف ألغي بسبب التسلل (9).

وانتظر أرسنال لما بعد انقضاء ثلث الساعة الأولى للتسجيل، حين انتزع حامل شارة القيادة الفرنسي ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء بعد تدخل من كريس باشام عند أطراف المنطقة فإنبرى لها بيبي على يسار الحارس دين هندرسون (25).

وفرض أرسنال بعد ذلك أفضلية نسبية، وهدد المرمى بمحاولات أبرزها تسديدة قوية لبيبي من خارج المنطقة، أبعدها حارس المرمى بصعوبة الى ركنية (29).

في المقابل، كانت أبرز فرص شيفيلد تسديدة بعيدة أيضا من قائده أوليفر نوروود، أوقفها حار س أرسنال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (44).

وفي الشوط الثاني، هز شيفيلد الشباك مجددا، وهذه المرة عبر جون إيغان، لكن الهدف ألغي أيضا للتسلل (58).

ومع دخول المباراة الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي، خطف ماكغولدريك التعادل لشيفيلد، حين استغل خطأ دفاعيا جماعيا من أرسنال، أتاح للكرة ان تتهيأ أمامه على مقربة من المرمى، فتابعها بسهولة في الشباك.

لكن سيبايوس الذي دخل في الدقيقة 66 بدلا من جو ويلوك، منح فريقه التأهل عندما تلقى الكرة من بيبي داخل المنطقة، وراوغ سريعا قبل ان يودعها أرضية في مرمى هندرسون (90+1).

ومن المقرر ان يقام الدور نصف النهائي في نهاية أسبوع 18-19 تموز/يوليو، على ان يقام سحب قرعته على هامش مباراة سيتي ونيوكاسل. أما المباراة النهائية فتقام في الأول من آب/أغسطس على ملعب ويمبلي في لندن.