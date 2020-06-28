وباء كورونا قد يستمر 2-3 سنوات!!

وطن: قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، إن وباء فيروس كورونا المستجد، قد يستمر عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وأضافت المتحدثة الإيرانية، اليوم: "إذا أخذت في الاعتبار، تجربة الأوبئة السابقة، فمن المحتمل أن يبقى وباء كوفيد-19، منتشرا في العالم، لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و144 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد: "تم تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 222669، منهم 2946 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 144 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 10508".

المصدر: (نوفوستي)