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رفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيوجيرسي الامريكية

28.06.2020 08:25 PM
رفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيوجيرسي الامريكية

وطن: رفعت بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي الأميركية علم فلسطين فوق مبناها، اليوم الأحد، تكريما للجالية الفلسطينية في المدينة ودورها في مد يد العون والمساعدة لسكانها، ومساهماتها الكبيرة في دعم الاحتياجات الصحية والمعيشية للمواطنين.

ونظم مركز الجالية الفلسطينية في المدينة فعالية رفع العلم تحت شعار "رفض صفقة القرن ومشروع ضم أراض فلسطينية"، وفق ما أفاد به فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، التابع لوزارة الخارجية والمغتربين.

 

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