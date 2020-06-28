اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات
وطن: استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مكتبه اليوم الأحد، وفدا من المكتب التنفيذي للاجئين، واللجنة الشعبية، والهيئة التنظيمية في مخيم الجلزون، وذلك لبحث العديد من القضايا الخاصة بالمخيمات الفلسطينية وظروف حياة أهلها في سبيل توحيد الجهود لتعزيز صمود المواطنين فيها.
وعقد اللقاء بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي (أبو آدم)، ومحمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للاجئين ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، وثائر نخلة أمين سر حركة فتح، ومحمد نخلة (أبو النج) ممثلا عن كادر الحركة بالمخيم.
وخلال اللقاء تم النقاش حول أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها سكان المخيمات نتيجة عدم توسع المخيمات منذ إنشائها، فيما قدم رئيس الوزراء د. محمد اشتية وعودا بإيجاد مساحات من الأراضي المملوكة للدولة من أجل تسهيل عملية البناء للشباب في المخيمات.
وتقدم وفد المكتب التنفيذي للاجئين والهيئة التنظيمية في الجلزون بجزيل الشكر لرئيس الوزراء على اللقاء المثمر، والذي تم خلاله نقل صورة المعاناة الحقيقية لسكان المخيمات، ومن خلاله أيضا تم اقتراح العديد من الحلول لقضايا أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين بشكل يومي.