اشتية يبحث مع المكتب التنفيذي للاجئين وتنظيم الجلزون تعزيز صمود المخيمات

وطن: استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مكتبه اليوم الأحد، وفدا من المكتب التنفيذي للاجئين، واللجنة الشعبية، والهيئة التنظيمية في مخيم الجلزون، وذلك لبحث العديد من القضايا الخاصة بالمخيمات الفلسطينية وظروف حياة أهلها في سبيل توحيد الجهود لتعزيز صمود المواطنين فيها.

وعقد اللقاء بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي (أبو آدم)، ومحمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للاجئين ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، وثائر نخلة أمين سر حركة فتح، ومحمد نخلة (أبو النج) ممثلا عن كادر الحركة بالمخيم.

وخلال اللقاء تم النقاش حول أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها سكان المخيمات نتيجة عدم توسع المخيمات منذ إنشائها، فيما قدم رئيس الوزراء د. محمد اشتية وعودا بإيجاد مساحات من الأراضي المملوكة للدولة من أجل تسهيل عملية البناء للشباب في المخيمات.

وتقدم وفد المكتب التنفيذي للاجئين والهيئة التنظيمية في الجلزون بجزيل الشكر لرئيس الوزراء على اللقاء المثمر، والذي تم خلاله نقل صورة المعاناة الحقيقية لسكان المخيمات، ومن خلاله أيضا تم اقتراح العديد من الحلول لقضايا أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين بشكل يومي.