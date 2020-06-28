وزيرا المياه والزراعة يبحثان الخطط والآليات السريعة لدعم الأغوار في مواجهة الضم

وطن: أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ووزير الزراعة رياض عطاري اليوم على الانتهاء من الآليات والخطط اللازمة والخاصة بدعم القطاع الزراعي في الاغوار وتخصيص كميات مياه إضافية للقطاع الزراعي وقطاع النخيل بشكل خاص في محافظة أريحا والأغوار، في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة لهجمة شرسة من الاحتلال على الأرض وعلى مصادر المياه في خطوة تهدف الى تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وزيادة الرقعة الزراعية للتصدي لمشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الأغوار.

وأكد م.غنيم على أهمية القطاع الزراعي، ووضعه ضمن خطة سلطة المياه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة وتوحيد الجهود لتكاملية العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي .

من جانبه أكد وزير الزراعة أن الآليات المطروحة تساهم بحل اشكالية كبيرة يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني والمتعلقة بالمياه التي تعتبر أساس تطوير اي قطاع، مضيفا أنها تأتي منسجمة مع ما تقوم به وزارة الزراعة لإيجاد حلول لضمان توزيع المياه بعدالة و الإيفاء بحقوق المزارعين.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق بحضور وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، و طاقم من المختصين من كلا الجانبين على التوجه إلى المنطقة لبدء الخطوات التنفيذية والتأكيد على آليات العمل والمصادر التي سيتم تخصيصها لتوفير المياه الزراعية.

ومن الجدير ذكره أن هذه اللقاءات تأتي استمرارً للجهود التي تبذلها سلطة المياه لتطوير المصادر المائية المتاحة في المنطقة لتغطية الاحتياجات المستقبلية، والتي تتمثل في صيانة وتطوير الينابيع، وإعادة تأهيل وتطوير الآبار الزراعية، والحصاد المائي، واستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة وغيرها.