الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 23 فحصًا

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر يوم الأحد، إنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد إجرائها 23 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بلغت 72 حالة، فيما شفي منها 57 حالة، ليبقى عدد الحالات النشطة الموجبة 14 حالة، عدا عن حالة وفاة واحدة.

وأشارت الصحة أنها أجرت 23 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، "ولم يتم تسجيل إصابات جديدة".

وقالت "إن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 12،556 عينة، منها 12،484 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية".