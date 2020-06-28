مدير صحة جنوب الخليل لـوطن: لا يوجد أخطاء في نتائج فحوصات كورونا

الخليل- وطن: أكد مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف العطاونة، أنه لا يوجد أي خطأ في عينات فحوصات كورونا التي تم سحبها من المواطنين في الخليل.

وقال العطاونة في حديث لـوطن، إنه كان بعض التأخير في صدور نتائج الفحوصات، لكن لا يوجد "خربشة"، لان هناك الاف العينات لدينا وقمنا بتوزيعها على كافة المحافظات، ولا بد من الانتظار لان طبيعة الفحص يحتاج الى وقت، للحصول على أكثر دقة.

واوضح عطاونة أن "التحديات التي تواجههم في مواجهة الفيروس هي الاشاعات، وللأسف المواطن ينجر وراء الاشاعات من دون التأكد"، داعيا المواطنيين الى تحرى الدقة في نقل الاخبار، وأخذها من مصادرها الموثوقة، وتحمل المسؤولية واحترام الطواقم التي تقوم بسحب العينات وتسليم النتائج.

وأكد أن تقييم وزارة الصحة العالمية للوضع الحالي في فلسطين والخليل تحديداً، يستدعي الاهتمام الخاص، والمؤشرات وعدد الاصابات يعطي الدافع والقوة لتكثيف الجهود والامكانيات بالميدان والطواقم لكبح جماح هذا الفيروس.

وأضاف: سندع الخوف وراء ظهورنا، وسنقوم بجهودنا بمعنويات قوية و بكل ثقة.

واشار في حديثه الى أن وزيرة الصحة اجتمعت معهم، لوضع الاستراتيجيات ورسم السياسات كما تقتضي الحالة الوبائية، وتم اعطاء التوجيهات للميدان للتنفيذ.

واوضح أنه سيكون هناك بعض التغيرات في سياسات رصد ومتابعة المخالطين بكل دوائره. وسيتم الاعلان عن كيفة التعامل مع المشافي الحكومية وفرز بعض المشافي والقطاعات وآليات تجهيز مشفى دورا الحكومي للمصابين بالفيروس وفرز الطاقم.

واشار الى ان وزيرة الصحة اوعزت لافضل الكوادر الطبية واكثرها جدارة للعمل في علاج مصابي الكورونا.