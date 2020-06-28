"النقل والمواصلات" لـوطن: قرار الرئيس الذي أعفى فيه 25% من رسوم التراخيص لا يشمل المركبات الخاصة





وطن: أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال لـوطن، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس، الذي أعفى فيه ما نسبته 25% من رسوم التراخيص المستحقة لصالح وزارة النقل والمواصلات، لسنة 2020، لا يشمل المركبات الخاصة.



وقال رحال إنه عندما نشر الخبر حول الإعفاء من 25% من رسوم الترخيص كان غير واضح، لكن بعد نشر القرار بقانون، تم توضيح الفئات المستفيدة من الإعفاء وتفاصيلها، وهي "مركبات العمومي، والحافلات بأنواعها، ومركبات التأجير السياحي، ومدارس تعليم السياقة"، وتشمل رخصة المركبة ورخصة التشغيل ورخصة المنشأة.



وأشار إلى أن التوصية التي تم رفعها من مجلس الوزراء للرئيس، جاءت بناء على مطالبات من النقابات.



وكان الرئيس أصدر في 18 من الشهر الجاري قرارا بقانون أعفى فيه ما نسبته 25% من رسوم التراخيص المستحقة لصالح وزارة النقل والمواصلات، لسنة 2020، في إطار تعزيز إمكانيات الصمود في مواجهة وباء فيروس كورونا.