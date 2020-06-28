الصحة: فلسطين مقبلة على كارثة بسبب مواصلة المواطنين الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية

وطن: حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والناطق باسم الوزارة د. كمال الشخرة من كارثة مقبلة عليها فلسطين بسبب مواصلة المواطنين الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية مشددا على أن احتواء هذه الازمة هو بيد المواطن.

وأشار الشخرة، إلى أن السبب الأساس في الانتشار الكبير لفيروس كورونا في الموجه الثانية هو الاختلاط والاعراس والتجمهر وعدم التقيد بروتوكولات وزارة الصحة الأمر الذي جعل فلسطين في مقدمة الدول في تسجيل الإصابات.

ونوه الشخرة الي وجود حالات كثيرة حرجة كون غالبيتها من كبار السن مشيرا الى أن حالتي الوفاة في القدس والخليل كانتا من الحالات الخطرة.

وبين مدير عام الرعاية الصحية الأولية الناطق باسم وزارة الصحة إلى أن وزيرة الصحة د. مي كيلة لا زالت متواجدة في الخليل واجتمعت الليلة الماضية مع جميع الطواقم الطبية حيث تم الانتهاء من تأهيل مستشفى دورا الحكومي بكافة المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي لاستقبال الحالات الحرجة اعتبارا من اليوم

واوضح ان مشفى دورا الحكومي مجهز بطاقم طبي كامل و10 أسرة icu و120 سرير عادي ومختبر وتم تركيب جهاز أشعة جديد وتم تركيب جهاز توليد للاوكسجين على ان يتم العمل به خلال 48.

"صوت فلسطين"