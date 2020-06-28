الاحتلال يبعد رئيس هيئة المرابطين يوسف مخيمر عن المسجد الأقصى لأسبوع

وطن: قضت شرطة الاحتلال مساء السبت بإبعاد رئيس هيئة المرابطين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وأفاد رئيس هيئة المرابطين يوسف مخيمر بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلته يوم أمس بعد خروجه من المسجد الأقصى واقتادته إلى مخفرها في “باب الأسباط”

وأضاف أنه اقتيد بعد ذلك إلى مركز “القشلة” غرب القدس ليتم التحقيق معه لمدة سبع ساعات، حيث تم الإفراج عنه شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والعودة مجدّداً للتحقيق الأحد القادم ليتسلّم قرارًا آخر بالإبعاد لعدة شهور.

وأشار إلى أن التحقيق تمحور حول هيئة المرابطين التي يرأسها ، وعقّب على إبعاده بالقول: “إن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التنكيلية بحق أهل المدينة وإنكار حقوقهم”.

وأكد أن “لا حق للاحتلال في إدارة حياتنا في المسجد الأقصى، ولا حق له بإبعادنا عنه، وأن هذه عنصرية تتجلى في مجمل إجراءاته في الأراضي المحتلة”.

"قدس الإخبارية"