الريال يواجه إسبانيول لاستغلال تعثر برشلونة

وطن: يستضيف نادي إسبانيول على ملعبه "باور 8"، اليوم الأحد، منافسه ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإٍسباني.

يمتلك ريال مدريد 68 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة "الليغا"، خلف برشلونة صاحب المرتبة الأولى مؤقتاً برصيد 69 نقطة، عقب سقوطه فى فخ التعادل الإيجابي أمام سيلتا فيغو 2-2، في المقابل يمتلك إسبانيول 24 نقطة في المرتبة الأخيرة، بفارق 8 نقاط عن إيبار صاحب المركز 17.

ويدخل الريال اللقاء بحثاً عن الثلاث نقاط فقط من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب "الليغا"، فيما يريد إسبانيول الخروج بنتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها مؤخراً في الدوري.

وأعلن إسبانيول إقالة المدير الفني للفريق الأول أبيلاردو رسمياً من منصبه، بسبب سوء النتائج مع الفريق في الدوري الإسباني خلال الفترة الماضية، الذى عاد للاستئناف بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر النادي الكاتالوني تعيين المدير الرياضي للنادي، بيريز روفيتي بدلاً منه، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وجاء ذلك القرار قبل لقاء اليوم.

من جانبه أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن مباراة إسبانيول نهائي جديد في "الليغا" قائلاً: "منذ البداية كل مباراة تعد مباراة نهائية ولن تتغير، وسيجعل إسبانيول الأمر صعباً عليه في ملعبه ببرشلونة لأنه يحتاج إلى نقاط، وعلينا أن نركز ونعتقد أنها نهائي آخر، وعلينا لعبه على أكمل وجه".

وتابع "زيزو": "الفوز بجميع المباريات الأربع بعد الفاصل لا يعنى أي شيء، ويجب الاستمرار في ما نقوم به، إننا نظهر القوة وموقف الفريق، وهو الشيء المهم للفوز".