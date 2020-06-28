مؤسسة REFORM تطلق مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الأهلي في محافظة الخليل

وطن: أطلقت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية— REFORMبالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية (RWDS) و بالتعاون مع الجمعية العربية للتعليم (AEI) مشروع حول دور المراة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتعزيز دور كل من النساء والرجال في بناء مجتمعات آمنة مستجيبة لاحتياجات النساء.

أصبح تمويل هذه المبادرة ممكناً من خلال صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) ، الذي يدعم التدخلات الجيدة لتعزيز قدرة النساء المحليات في فلسطين وحول العالم على منع النزاعات والاستجابة للأزمات. بدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، يأتي هذا المشروع في ظل التحديات التي تواجه النساء بشكل خاص في المناطق (المنطقة C، H2) من محافظة الخليل، كالعنف والتهميش وعدم المساواة في الحصول على الخدمات وقلة فرص الانخراط في الحياة العامة. والحرمان من حقوقهم، والأعراف الأبوية والأدوار التقليدية للجنسين، والتي تعوق بشكل أكبر قدراتهم على المساهمة في مجتمعاتهم. ويزيد الاحتلال من تعقيد الأمور لأنه يجعل التنقل داخل المجتمعات وعبرها غير آمن. كما أن العنف من الاحتلال يولد القلق والاكتئاب وهو سبب أساسي للعنف بين المجتمعات الفلسطينية.

أوضحت منسقة المشروع شيرين الحجل بأن المشروع يسعى الى تمكين النساء المستهدفات من التدخل والمبادرة في منع النزاعات وتغيير مواقف المجتمعات المحلية لصالح قبول شراكة المرأة في المجال العام، وتمكين النساء والرجال المستهدفون من تحليل الثقافة والبنية العميقة من أجل تحويل المواقف والسلوكيات إيجابياً اتجاه شراكة النساء، تعزيز المواقف الإيجابية للثقافات الفلسطينية المختلفة المحلية تجاه مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في إيجاد آليات فعالة للإنذار المبكر اتجاه القضايا التي تهدد السلم الأهلي، والعمل على ربط آليات الإنذار المبكر لدى المرأة بنظم الإبلاغ والاستجابة الوطنية والدولية.

كما سوف يتم خلال المشروع إنشاء نظام للإنذار المبكر والاستجابة من خلال إنشاء نظم وشبكات وبناء قدرات الأندية والمنظمات النسائية المحلية من مناطق H2 وC في محافظة الخليل. سيعتمد المشروع على عدد من الأنشطة لتحقيق أهداف مثل لقاءات توعية حول حقوق النساء، وحملات إعلامية رقمية، وتدريبات التحويل المجتمعي، وتدريبات حول أنظمة الاستجابة المبكرة، وبناء نظام الإنذار المبكر، واجتماعات تنسيقية مع الجهات الرسمية والبلديات.

هذا المشروع ممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) الذي يحشد على الدعم الأساسي لمساندة منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني. الصندوق مرن وله آليات تمويل سريعة لدعم تدخلات ذات جودة صممت لتعزيز قدرة النساء على الوقاية من النزاع والاستجابة للأزمات والطوارئ واغتنام الفرص الهامة لبناء السلام. منذ انطلاقته في 2016، مول الصندوق أكثر من 140 منظمة مجتمع مدني في 12 بلدا لدعم المرأة لكي تكون قوة في الاستجابة للأزمة والسلام الدائم.