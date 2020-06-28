مظاهرات حاشدة في فرنسا تندد بخطة الضم الإسرائيلية

وطن: شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس، اليوم السبت، مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

واجتمع المئات وسط باريس، بعد دعوات عدد من المنظمات، وحملوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي.

وكتب المتظاهرون، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لإسرائيل، من قبيل "تحيا فلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"فلسطين ستنتصر"، و"الحرية لأجل فلسطين".

كما طالب المحتجون، المجتمع الدولي، بفرض عقوبات على إسرائيل.

كما ونظم متظاهرون احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان، ومونبيلييه، ومرسيليا.