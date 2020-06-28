اغلاق صالات افراح في جنين وضواحي القدس

رام الله - وطن: أغلقت الشرطة الفلسطينية الليلة الماضية عدة قاعات أفراح في مناطق مختلفة لعدم التزام اصحابها بالاجراءات العامة للسلامة.

ففي مدينة جنين، أغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية، م 6 صالات للأفراح وألقت القبض على أصحابها.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة جنين ان الشرطة تحركت بمسانده الأجهزة الأمنية للتاكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن ذلك تخلل إغلاق (6) صالات للأفراح، وإلقاء القبض على أصحابها، لعدم التزامهم بالتعليمات المعلن عنها، كما تم إلقاء القبض على شقيق عريس في إحدى القاعات وآخر عم عريس في قاعة أخرى، وتم إنهاء عرسين آخرين وتفريق الحضور حفاظا على سلامتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.

كما أغلقت الشرطة قاعة أفراح، وحررت مخالفات وحجزت رخص قيادة لسائقي مركبات من بينها عمومية لمخالفة التعليمات في ضواحي القدس، ضمن حملة للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها شرطة ضواحي القدس لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، نفذت قوة مشتركة من مختلف إدارات شرطة ضواحي القدس حملة توعية وارشاد وتنبيه على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وصالات الأفراح للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتركزت الحملة في منطقة بلدة رافات والمدخل الرئيسي لبلدات شمال غرب القدس وشارع البيرة كفر عقب القدس.