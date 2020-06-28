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اسعار صرف العملات

28.06.2020 07:12 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاحد كما يلي: 

الدولار: 3.40

اليورو: 3.78

الدينار: 4.77

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