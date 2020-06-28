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إقتصاد وأعمال
عدد المصابين بفيروس كورونا بأنحاء العالم يقترب من عشرة ملايين شخص
وزيرة الصحة: تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا
حالة الطقس: اجواء حارة
الداخلية توضّح الغاية من الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة
160 وفاة و2418 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم
تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في الخليل
مستشفى عالية الحكومي لوطن: جميع نتائج فحوصات الكادر الطبي سليمة
الامن الوقائي لوطن : الأجهزة الأمنية تعمل في ظروف استثنائية وبإمكانيات محدودة لمواجهة " كورونا" ، ولدينا سلسلة من الخطط للتعامل مع الأزمة في حال استمرت
طلال ناصر الدين لوطن: "الوطني" سيستحوذ على محفظة البنك التجاري الاردني في فلسطين بالكامل، والحاج حسن لوطن: الاستحواذ سيرفع رأس المال الى 92 مليون دولار.. و30 ألف عميل جديد
مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا
مظاهرات حاشدة في فرنسا تندد بخطة الضم الإسرائيلية
اغلاق صالات افراح في جنين وضواحي القدس
اسعار صرف العملات
إعلام عبري: السلطة ستحل نفسها وتسلّم الأسلحة للإسرائيليين في حال الضم.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو
3 وفيات و621 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال
اسعار صرف العملات
28.06.2020
07:12 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاحد كما يلي:
الدولار: 3.40
اليورو: 3.78
الدينار: 4.77
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