إعلام عبري: السلطة ستحل نفسها وتسلّم الأسلحة للإسرائيليين في حال الضم.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

إعلام عبري: السلطة هددت "إسرائيل".. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

وطن: كشفت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن رسالة تهديد بعثتها السلطة الفلسطينية إلى "إسرائيل" عبر مسؤولين أوروبيين وأمركيين.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد أبلغت القيادة الفلسطينية، مسؤولين أوروبيين وأميركيين أنه في حال أقدمت إسرائيل على أي خطوة للضم سيتم حل السلطة وتسليم الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وعدم صرف الراوتب ولن تكون هناك حكومة فلسطينية، في محاولة لتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الأمنية التي قد تنتج عن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية.

وذكرت القناة نقلا عن مصادرها أن القيادة الفلسطينية جادة هذه المرة، وستعمل على تنفيذ تهديداتها.

وأشارت القناة الى أن الرئيس محمود عباس، رفض تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأيام الأخيرة.

وأضافت: أن ذلك يأتي بعد أن كانت هناك اتصالات مكثفة لترتيب المكالمة قبل بدء المحادثات في البيت الأبيض حول مخطط "الضم".

وأوضحت القناة: أن السلطة الفلسطينية رفضت وساطة من الـ(CIA) لفتح محادثات مع الإدارة الأمريكية.