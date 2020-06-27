الداخلية توضّح الغاية من الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة

رام الله-وطن: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، إن الأجهزة الأمنية انتشرت على مداخل كافة المدن الرئيسية، في إطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأضاف نمر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الأجهزة الأمنية وضعت 8 حواجز "المحبة" على مداخل محافظة رام الله والبيرة (الستي ان / سردا / الطيرة / بيتونيا / رافات / عرابي/ سميرا ميس /سطح مرحبا)، إضافة إلى حواجز أخرى على مداخل مدن الضفة الغربية، للتأكد من التزام الجميع بالسلامة.

وأشار إلى أن الحواجز ستتأكد من هويات الداخلين إلى رام الله والبيرةـ وأسباب دخولهم، وكذلك على مداخل المدن الرئيسية الأخرى.

وشدد نمر على أنه لا يوجد أي تعليمات بإغلاق مدينة رام الله، أو مدن أخرى عدا ما أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتية.