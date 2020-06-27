الداخلية توضّح الغاية من الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة
رام الله-وطن: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، إن الأجهزة الأمنية انتشرت على مداخل كافة المدن الرئيسية، في إطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.
وأضاف نمر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الأجهزة الأمنية وضعت 8 حواجز "المحبة" على مداخل محافظة رام الله والبيرة (الستي ان / سردا / الطيرة / بيتونيا / رافات / عرابي/ سميرا ميس /سطح مرحبا)، إضافة إلى حواجز أخرى على مداخل مدن الضفة الغربية، للتأكد من التزام الجميع بالسلامة.
وأشار إلى أن الحواجز ستتأكد من هويات الداخلين إلى رام الله والبيرةـ وأسباب دخولهم، وكذلك على مداخل المدن الرئيسية الأخرى.
وشدد نمر على أنه لا يوجد أي تعليمات بإغلاق مدينة رام الله، أو مدن أخرى عدا ما أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتية.