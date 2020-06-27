شرطة بيت لحم: نشر حواجز "المحبة" داخل المحافظة وعلى مداخلها الرئيسة

وطن: قال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج تم، اليوم السبت، نشر حواجز شرطية في مركز محافظة بيت لحم، وكذلك للأمن الوطني على مداخلها الرئيسة.

وأضاف الحاج، أن ثمانية حواجز "المحبة" تم نشرها في المدن الرئيسية الثلاثة بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والمخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايده، والعزة "بيت جبرين"، إضافة إلى ستة حواجز لقوى الأمن الوطني على المداخل المؤدية للمحافظة من أجل منع الدخول والخروج من وإلى المحافظة إلا في الحالات الضرورية، وهي النادي الأرثوذكسي العربي بيت جالا، ومنطقة البالوع، والمدخل الجنوبي "النشاش" في بلدة الخضر، وبيت ساحور، والعبيدية، وجناته.

وأكد أنه تم إضافة حواجز أخرى تبعا للاحتياجات الأمنية والوقائية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة من الأجهزة الأمنية لدعم واسناد الحواجز الأمنية، وهو ما سبق إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة، بدء من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل.

وقال الحاج إن هذه الحواجز ونشرها تأتي تنفيذا لقرارات الحكومة وبناء على توجيهات وتعليمات قيادة الأجهزة الأمنية، وبناء عليه محافظ بيت لحم كامل حميد رئيس لجنة الطوارئ العليا أصدر تعليماته للشرطة والأجهزة الأمنية بأخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بإغلاق كل المناطق التي يظهر فيها إصابات وعزل المحافظة عن المحافظات الأخرى، ومتابعة التزامات المواطنين بالسلامة والوقاية العامة.

"وفا"