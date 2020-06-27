محدث | محافظ الخليل يقرر إغلاق أربع مديريات

وطن: قرر محافظ محافظة الخليل، جبرين البكري، مساء السبت، إغلاق أربع مديريات في المحافظة، حتى الخامس من الشهر المقبل.

وقال المحافظ، في بيان، إن القرار جاء استناداً لقرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

والمديريات التي تقرر إغلاقها هي:

1.مديرية النقل والمواصلات/ الخليل.

2. مديرية داخلية/ شمال الخليل.

3. مديرية التربية والتعليم/ يطا.

4. مديرية أوقاف الخليل.

وفيما يلي صورة عن القرار: