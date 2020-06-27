وزيرة الصحة: تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 179 في محافظة الخليل، و10 في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 258 إصابة.

وأعلنت في الايجاز المسائي عنتسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

واضافت: أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واوضحت أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية.

- مجمل الإصابات: 2053

- حالات التعافي: 620

- الوفاة: 6

- الحالات النشطة: 1427