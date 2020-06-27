"حماس" و"الجهاد" تؤكدان جهوزية المقاومة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

وطن: أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، جهوزية المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها للتصدي لاعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للحركتين عقب اجتماع على مستوى القيادة في قطاع غزة، لتدارس التطورات السياسية والموقف من المخططات العدوانية الاحتلالية، سواء ما يتعلق منها بابتلاع مزيد من الأرض لصالح مشاريع الاستيطان والضم الاستعماري الباطل، أو الأوضاع في مدينة القدس والضفة الغربية بوجه عام، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يقع من تصعيد وقتل على الحواجز، بحسب بيان مشترك.

وأكدت الحركتان دعمهما الكامل للتحركات الشعبية والوطنية في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 لحماية الأرض في مواجهة مخططات الضم الاستعماري ودعوة الجماهير الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الجماهيرية والاشتباك الميداني في وجه مشروع الاستيطان والإرهاب، وفق نص البيان.

وأشادت الحركتان بالرؤية الوطنية التي تبنتها فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، واتفقت على تبني هذه الرؤية والعمل على تحقيق كافة أهدافها.

واتفق الجانبان على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين قوى المقاومة الفلسطينية بهدف عدم السماح للعدو بتمرير مخططاته ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستعرض الاجتماع الأوضاع في القدس المحتلة وملاحقة الاحتلال للرموز الوطنية والإسلامية التي تتصدى لمشاريع التهويد والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركتان وقوفهما إلى جانب المقدسيين والدعوة لتعزيز صمودهم، حيث تم توجيه التحية للمرابطين والصامدين في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بوجه عام، وعبرت الحركتان عن بالغ التقدير للشيخ عكرمة صبري ولكافة العلماء ومشايخ القدس الذين يستبسلون في حماية الأقصى والقدس.

كما وجه المجتمعون التحية للفلسطينيين في الداخل، لا سيما في مدينة يافا، الذي يقاومون مخططات تهويد المعالم العربية والمقابر القديمة وتزوير الحقائق التاريخية في يافا.

وتوقف المجتمعون عند الأوضاع الداخلية في قطاع غزة وما يواجهه من تحديات في ظل تفاقم الظروف الإنسانية بسبب الحصار الجائر.

ودعا المجتمعون إلى عدم إخضاع الجوانب التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم لأي مناكفات.

وفي السياق، أكد المجتمعون ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من صمود الحاضنة الشعبية، لا سيما في ظل سعي العدو لتمرير مخططاته بعزل وحصار غزة والاستفراد بالضفة عبر الضم الاستعماري والقتل على الحواجز والاستيطان والتهويد.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الحركتين، أكد الاجتماع خصوصية العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي على كافة المستويات وما تمثله هذه العلاقة من قوة للمقاومة ولجبهة الصمود الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال، واتفقت الحركتان على تطوير التعاون والتنسيق والعمل المشترك بينهما في كافة المستويات بما يخدم مشروع المقاومة على طريق العودة والتحرير.