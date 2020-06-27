مصطفى البرغوثي: الاحتلال يغلق مداخل قرية بردلا في الأغوار ويحاول منعنا من الوصول إليها

رام الله- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية بردلة في الأغوار الشمالية، ومنعت دخول المركبات إليها، وذلك لمنع المواطنين من الوصول للقرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني الثالث، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، د.مصطفى البرغوثي، أن جيش الاحتلال أغلق مداخل قرية بردلا في الأغوار الشمالية، وحاول منعهم من الوصول إلى القرية.

واوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال شددت اجراءاتها على الحواجز الرئيسية، بالإضافة إلى إقامة حواجز طيارة على مداخل كافة قرى الأغوار، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى قرية بردلة.