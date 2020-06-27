قرار بإعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات

رام الله- وطن: أصدر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قراراً بإعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الاعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة الى اغلاق المناطق المصابة.

وتمنى من الأهل في أراضي ال 48 الامتناع عن زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة لمدة أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم السبت في مكتبه برام الله، بقادة الأجهزة الأمنية، حيث ناقش الاجتماع تشديد إجراءات السلامة نتيجة تصاعد منحى الإصابات بفيروس "كورونا" وانتشارها في كافة المحافظات، خاصة محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتم اصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار "كورونا"، والتعميم على كافة المواطنين والموظفين العموميين وافراد الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية.

وأوصى الاجتماع ان يتم اغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة اغلاقا تاما، ودعا الى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كافة الإجراءات.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية، مشيرا الى انه مثلما عبرنا المرحلة الأولى بسلام نتمنى ان تعبر هذه المرحلة بسلام أيضا.